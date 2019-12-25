"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Lüküs Hayat' başkentte engelliler için sahnelenecek - Son Dakika Magazin

"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek

6 saat önce

25 Aralık saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde beğeniye sunulacak oyunu, engelliler, aileleri ve diğer davetliler seyredecek.

25 Aralık saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde beğeniye sunulacak oyunu, engelliler, aileleri ve diğer davetliler seyredecek.


Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı "Lüküs Hayat" müzikali, DT'de ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu.


Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoruyla beğeni topluyor.


Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik orkestra eşlik ediyor.  Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait eserin kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor.


Oyunda, Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.


DT'nin Ankara'da her yıl gerçekleştirdiği uluslararası "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" çocuk festivalinde SERÇEV'in sahneye uyarladığı bir oyun da tiyatroseverlerle buluşturulmuş, SP'li çocuklar sahneye çıkarak farkındalık yaratmıştı.

Cemal Reşit Rey, Cüneyt Gökçer, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 
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