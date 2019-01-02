Son Dakika Haberleri: Lular 2019'a Girerken 7 Milyon Gb Mobil İnternet Kullandı

Lular 2019'a Girerken 7 Milyon Gb Mobil İnternet Kullandı

1 saat önce

Vodafone'lular, yeni yıla girerken yaklaşık 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.

Lular 2019'a Girerken 7 Milyon Gb Mobil İnternet Kullandı, System.String[]
Vodafone'lular, yeni yıla girerken yaklaşık 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.


Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine 2019'u karşılarken sevdikleriyle doyasıya iletişim kurmanın ayrıcalığını yaşattı.

Vodafone'lular, 31 Aralık 2018 ila 1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.


Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.


En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı


Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Samsun ve Gaziantep ve en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana ve Samsun olarak belirlendi.


Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Mısır, Fransa, Hollanda, Afganistan, İngiltere, Yunanistan, Hindistan ve Romanya, en çok SMS gönderdiği ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, ABD, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Azerbaycan oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede Türkiye'deymiş gibi yılbaşı tatili süresince özgürce kullandı.


"Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamanın yolu müşterilerin hayatını kolaylaştırmaktan geçiyor. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz, 473 milyon dakika, 135 milyon SMS ve 7 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Aralık, Yılbaşı, Türkiye, Ekonomi
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