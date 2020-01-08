'lular 2019'da fırsatlara dijital kanallardan ulaştı - Son Dakika
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'lular 2019'da fırsatlara dijital kanallardan ulaştı

7 saat önce

Vodafone, her ay belli günlerde ve saat aralıklarında Vodafone Yanımda üzerinden düzenlenen "Kaçmaz Kırmızı" kampanyalarıyla 2019'da müşterilerine çeşitli faydalar sundu.

'lular 2019'da fırsatlara dijital kanallardan ulaştı, System.String[]

Vodafone, her ay belli günlerde ve saat aralıklarında Vodafone Yanımda üzerinden düzenlenen "Kaçmaz Kırmızı" kampanyalarıyla 2019'da müşterilerine çeşitli faydalar sundu.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone'nin son Kaçmaz Kırmızı kampanyasında, Vodafone Yanımda'yı kullananların sayısı 7 saatte 2,6 milyon ile ortalamanın yüzde 40 üzerine çıktı. Günlük toplam kullanıcı sayısı ise 4,2 milyona ulaştı.

Vodafone, 2019'un son Kaçmaz Kırmızı kampanyasında, Vodafone Yanımda'yı kullanan müşterilerine, 40 TL ve üzeri yüklemelerde 7 gün geçerli 10 GB, Arama Asistanı servisini alanlara 1 hafta geçerli 1 GB, dijitalden fatura ödemesi gerçekleştirenlere 1 hafta geçerli 1 GB, seçili cihaz, tablet ve aksesuarlarda 900 TL'ye varan indirimler gibi pek çok avantaj sağladı.

Vodafone'un Kaçmaz Kırmızı kampanyaları sayesinde, daha önce dijital kanalları kullanmamış 75 bin yeni müşteri bu kanalları kullanmaya başladı. Vodafone, bu kampanya sayesinde bir günde 13 milyon etkileşim alarak, önceki ayın aynı gününe göre performansını yüzde 53 artırdı.

"Vodafone'a davet et" kampanyasıyla 7 saatte 820 taleple ortalamanın 6 katı talep alınırken, telefon, tablet ve aksesuardan toplam 648 sipariş alınarak günlük ortalama yüzde 34 artırıldı. Dijital kanallardan 134 bin ek paket satışı gerçekleştirerek aylık ortalamanın yüzde 39 üzerine çıkan Vodafone, kampanya saatlerinde açtığı ek paket satışlarıyla, daha önce dijitalde hiç ek paket satın almamış 22 bin müşterisini dijitalleştirdi.

"75 bin yeni müşteri dijital kanalları kullanmaya başladı"

Günlük kontör yükleme miktarı 738 bin TL ile aylık ortalamanın yüzde 19 üzerinde gerçekleşirken, ortalama 15 olan günlük otomatik ödeme talimatı adedi bin 600'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, dijital müşteri deneyimini merkeze aldıkları ürün ve servislerle, müşterilerinin dijitalleşmesine ve dijital üzerinden yapılan işlemlerin artmasına destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Yanımda üzerinden düzenlediğimiz 'Kaçmaz Kırmızı' kampanyalarıyla 2019'da dijital müşterilerimize avantajlı ek paketlerden promosyonlara kadar pek çok fayda sunduk. Vodafone Yanımda kullanılarak yapılan TL yüklemesi, cihaz ya da aksesuar satın alması, fatura ödeme, tarife değiştirme ve faturasızdan faturalıya geçiş gibi işlemler karşılığında belli günlerde ve saat aralıklarında müşterilerimize özel avantajlar sunduk. Kaçmaz Kırmızı kampanyalarımız sayesinde, daha önce dijital kanalları kullanmamış 75 bin yeni müşterimiz bu kanalları kullanmaya başladı. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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