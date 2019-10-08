'lular dijital fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek

Vodafone müşterileri, Fujifilm iş birliğiyle sunulan Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden bastırabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi dijital servislerle müşterilerinin hayatını sadeleştirmeye devam ediyor.

Vodafone'un Fujifilm iş birliğiyle sunduğu Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, Vodafone müşterileri anılarını kalıcı hale getirebilecek. Telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan bu hizmetle, Vodafone'lular ayda sadece 8 TL ödeyerek, 12 ay kontratlı 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi'nden birini tercih edebilecek.

Vodagraf kullanıcıları, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden tek tıkla bastırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi hayatın her alanında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve servislerimize bir yenisini daha ekledik. Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi'nden birine sahip olma imkanı sunuyoruz. Bu paketlerle müşterilerimiz, akıllı telefonlarındaki ya da Instagram ve Facebook hesaplarındaki fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek ve böylece anılarına daha kolay ulaşabilecek. Vodafone olarak, dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatını sadeleştirmeye devam edeceğiz."

- En fazla 3 iş gününde teslim

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi'nden yararlanmak isteyen müşterilerin, öncelikle QR code, App Store ya da Google Play üzerinden Fujifilm Türkiye'nin fotoğraf baskı uygulaması Fujibas'ı indirerek giriş yapması gerekiyor. Bir sonraki adımda, paket seçimi yapılıyor. Birinci paketi seçen müşterilere 70 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı, ikinci paketi seçenlere ise 21 fotoğraflık bir Fujibook fotoğraf kitabı ile 25 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı sunuluyor.

Her iki paket kullanıcıları da yılda 2 defa hiçbir kargo ücreti ödemeden fotoğraf baskılarını adrese teslim isteyebiliyor. Paket tercihini yapan kullanıcılar, bastırmak istedikleri fotoğraflarını seçip adres bilgilerini de girdikten sonra siparişini tamamlıyor. İsteğe göre parlak ya da mat kağıt seçenekleriyle gerçek fotoğraf kağıdına basılan fotoğraflar, Türkiye genelinde en fazla 3 işgünü içinde adrese teslim ediliyor.

Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi'nden yararlanmak isteyenlerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli oluyor.