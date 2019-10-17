Son Dakika Haberleri: 'lular ev interneti keyfini en yüksek hızda yaşayacak
Son Dakika Ekonomi 'lular ev interneti keyfini en yüksek hızda yaşayacak

'lular ev interneti keyfini en yüksek hızda yaşayacak

2 saat önce

Sadece bireylerin değil, hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmeyi hedefleyen Vodafone, ev interneti kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

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Sadece bireylerin değil, hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmeyi hedefleyen Vodafone, ev interneti kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde İnternet alan müşteriler, seçtikleri paket ne olursa olsun internet taahhütlerinin ilk 6 ayı boyunca Evde İnternet portföyündeki altyapılarının desteklediği maksimum hızı ek ücret ödemeden deneyimleyebilecek.

Aralık sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Vodafone müşterilerine 500 Mbps'ye varan hızlarda ev interneti sunulacak. Vodafone ayrıca, tüm Vodafone Evde müşterilerine 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye edecek.

Vodafone Evde İnternet hizmetinden faydalanmak isteyen aileler, sipariş doğrulamasından itibaren 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü ve hep hızlı internet hizmetlerinin yanında birçok avantaja da sahip oluyor. Diğer yandan, kurulum bekleyen Vodafone'lular, "kurulumcu takibi" sayesinde SMS yoluyla kurulum ekiplerinin konum ve durumu hakkında bilgi alabiliyor. Kaliteli bir internet bağlantısı için müşterileri daha farkına varmadan önden inceleme yapıp çözüm geliştiren Vodafone ayrıca, müşterilerinin evin her yerinde en iyi internet bağlantısı performansını deneyimleyebilmeleri için "Wi-Fi genişletici" özelliğini de sunuyor.

"Ev internetinde farklılaşmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Evde İnternet müşterilerimiz için başlattığımız 'Memnuniyet' dönemi tüm hızıyla sürüyor. Yeni kampanyamızla, Vodafone Evde İnternet alan müşterilerimize, seçtikleri paket ne olursa olsun ilk 6 ay boyunca Evde İnternet portföyündeki altyapılarının desteklediği maksimum hızı ek ücret ödemeden deneyimleme imkanı sunuyoruz. Örneğin, 24 Mbps hızında ev interneti paketi alan ve altyapısı 100 Mbps hızı destekleyen bir müşterimize, ilk 6 ay, 24 Mbps fiyatına 100 Mbps hız sunuyoruz. Böylece müşterilerimiz, aileleriyle birlikte internet keyfini en hızlı seviyede yaşama imkanı buluyor. Ayrıca, tüm Vodafone Evde müşterilerimize 24 ay ücretsiz Vodafone TV hediye ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Aralık, TV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:31 Kaynak: AA
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