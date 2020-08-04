'lular Kurban Bayramı'nda 25 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone'lular, arife günü ve Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 1,1 milyar dakika ses, 187 milyon SMS ve 25 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, salgın tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanan Kurban Bayramı'nda müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Türkiye genelinde sayıları 23,6 milyonu bulan Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon adet SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı.

Bayram süresince Vodafone TV'ye de ilgi yüksek oldu. Vodafone TV'de en çok izlenen ilk 2 ana kanal FOX ve Show TV, en çok izlenen bireysel program S Sport'taki "F1 Britanya Grand Prix'i", en çok izlenen dizi/belgesel "Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka", en çok izlenen filmler ise "Hareket Sekiz", "Kar Kraliçesi", "Dünya Savaşı Z" ve "Düğün Dernek" oldu.

"Müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu yıl salgın nedeniyle bayramı kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak geçirdiklerini belirterek, vatandaşların sevdikleriyle ağırlıklı olarak uzaktan bayramlaşıp hasret giderdiğini bildirdi.

Zorlu koşullara rağmen umutların korunduğu bir bayram yaşandığını aktaran Aksoy, "Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık." ifadesini kullandı.

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara'da yaşandı

Verilen bilgiye göre, Vodafone'lular bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu.

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Antalya, Adana ve Van olarak sıralandı.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Muğla ve Samsun şeklinde gerçekleşti.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Belçika oldu. En çok SMS gönderilen ülkeler de Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Rusya, Türkmenistan ve Belçika olarak sıralandı.