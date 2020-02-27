Lüleburgaz'a Avrupa'dan 7'inci ödül - Son Dakika
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Lüleburgaz'a Avrupa'dan 7'inci ödül

6 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülünü 7'inci kez kazandı.

Lüleburgaz'a Avrupa'dan 7'inci ödül, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülünü 7'inci kez kazandı. Ödül, belediyede düzenlenen programda pasta kesilerek kutlandı.

Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan '12 Yıldız Şehir' statüsünü geçen yıllarda 6 kez kazanan Lüleburgaz ilçesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 6 Kasım 2018 tarihinde, Avrupa'nın yeni yöntemleri hakkında 430 (2018) sayılı kararı ile değiştirilen yeni statüsüyle 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülüne 7'inci kez layık görüldü.

Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası yıllık koordinasyon toplantısına ve 'Yılın Partner Kuruluşu' sertifika törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli katılarak,  'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu' ödülünü 7'inci kez  aldı.

Ödül nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi'nde kutlama programı düzenlendi. Belediye personelinin katıldığı programda özel olarak hazırlanan pasta kesildi.  Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi tarafından bir kez daha ödüle layık görüldü. 6 kez '12 Yıldızlı Şehir' ödülünü alan Lüleburgaz Belediyesi aynı konseptin biraz daha genişletilmiş formatı ile bu yıl 'Yılın Partner Yerel Yönetim' ödülünü aldı. Bu gurur hepimizin, bu gurur Lüleburgaz'ın bununla büyük gurur duyuyoruz ve Ata'mızın gösterdiği çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkma yolunda çalışmaya, çok çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


Avrupa Konseyi, Lüleburgaz, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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