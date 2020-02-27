Lüleburgaz'a Avrupa'dan 7'nci ödül - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine, Avrupa Konseyi 'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülü 7'nci kez verildi. Ödül, belediyede düzenlenen programda pasta kesilerek kutlandı.

Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan '12 Yıldız Şehir' statüsü geçen yıllarda 6 kez verilen Lüleburgaz, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nce 6 Kasım 2018'de Avrupa'nın yeni yöntemleri hakkında 430 (2018) sayılı kararı ile değiştirilen yeni statüsüyle 'Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' ödülüne 7'nci kez layık görüldü. Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası yıllık koordinasyon toplantısına ve 'Yılın Partner Kuruluşu' sertifika törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli katılarak, 'Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu' ödülünü 7'nci kez aldı. Ödül dolayısıyla Lüleburgaz Belediyesi'nde kutlama programı düzenlendi. Belediye personelinin katıldığı programda özel olarak hazırlanan pasta kesildi. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi tarafından bir kez daha ödüle layık görüldü. 6 kez '12 Yıldızlı Şehir' ödülünü alan Lüleburgaz Belediyesi aynı konseptin biraz daha genişletilmiş formatı ile bu yıl 'Yılın Partner Yerel Yönetim' ödülünü aldı. Bu gurur hepimizin, bu gurur Lüleburgaz'ın bununla büyük gurur duyuyoruz ve Ata'mızın gösterdiği çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkma yolunda çalışmaya, çok çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

- Kırklareli