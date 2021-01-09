Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli çalışmaları inceledi - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli çalışmaları inceledi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları denetledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları denetledi. Gerenli, ilk olarak Eski Kırklareli Caddesi'nde sürdürülen yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kent Ormanı'ndaki çalışmaları inceleyen Gerenli, tüm çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Lüleburgaz'ın güzelleşmesi adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Gerenli, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Son Dakika

Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı

Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış

Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı

Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp

Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin

Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı

Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi