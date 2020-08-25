Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli: "Saldırıyı kınıyorum" - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye hizmet binasında önce vezne görevlisine tokat atan, ardından arbedeyi önlemek için araya giren kadın güvenlik görevlisini darp eden B.P. hakkında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli yazılı açıklama yaptı. Gerenli, "Lüleburgaz halkımız için çalışan mesai arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Üzüntü verici olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda önce vezne görevlisine tokat atan, ardından çıkan arbedede kadın güvenlik görevlisine yumruk atan saldırgan B.P'ye Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli sert tepki gösterdi. Başkan Gerenli, Türkiye gündemine oturan saldırganla ilgili gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyledi. Gerenli, "Bu olay asla kabul edilemez. Bu durumun hukuki olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Karşısında babası yaşındaki insana ve daha da önemlisi olayı engellemeye çalışan kadın güvenlik görevlisine saldıran şahsın davranışını esefle kınıyorum" dedi. - KIRKLARELİ