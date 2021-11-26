Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, her iki belediye başkanı belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kurt'a Lüleburgaz'da yaptıkları çalışmaları anlatan Murat Gerenli, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Sosyal demokrat belediyeciliği tam anlamıyla Odunpazarı'nda gördüğünü söyleyen Gerenli, Başkan Kurt'u tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye çalışmalarında başarılar diledi.