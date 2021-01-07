Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor

07.01.2021 18:30
Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ile toplu iş sözleşmelerinde henüz bir sonuç alamayan Genel-İş Sendikası'na bağlı Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş. çalışanları 7 Ocak Perşembe günü mesai saatinden önce alkış ve ıslıklarla Lüleburgaz Belediyesini protesto etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ile toplu iş sözleşmelerinde henüz bir sonuç alamayan Genel-İş Sendikası'na bağlı Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş. çalışanları 7 Ocak Perşembe günü mesai saatinden önce alkış ve ıslıklarla Lüleburgaz Belediyesini protesto etti.

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen eylem öncesi Personel A.Ş.'ye bağlı belediye çalışanları ve sendika yetkilileri belediye hizmet binası önünde toplandı. Burada konuşma yapan Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, görüşmelerin aracıya bırakıldığını söyleyerek yıllardır taşeron çalışarak bu kurumda sömürüldüklerini ve özgür toplu sözleşme zamanının geldiğini belirtti. Salim Şen, verilen teklifin asgari ücret seviyesinin biraz üzerinde, yoksulluk sınırının çok altında olduğunu ifade etti.

Üretimden gelen gücünü kullanacaklarını ifade eden Şen, şantiyelerde basın açıklaması ve ıslıklı alkışlı protesto yaptıklarını, belediye hizmet binasında da yapacaklarını söyledi. Amir, müdür ve şeflerin içinden eylem hakkını kullanan çalışanlara baskı yapan ya da tehdit eden olursa, yasal haklarını kullanacaklarını söyleyen Salim Şen, kamu çalışanı gibi davranmaları gerektiğini belirterek Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısını örnek gösterdi.

Daha sonra belediye önünde basın açıklamasını okuyan Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, "Bizler yıllardır Lüleburgaz halkına hizmet eden, çöpünü toplayan, suyunu akıtan, yolunu, kanalizasyonunu tamir eden, yangınlara canı pahasına müdahale eden, dünyayı kasıp kavuran bu salgına karşı en ön cephede savaş veren Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş. işçileriyiz. Kanun hükmünde kararnamenin sona ermesi ile birlikte sendikamız işveren Lüleburgaz Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerine başlamış, ancak 7 Ekim 2020 tarihinden bu yana tam 92 gündür Lüleburgaz Belediyesi ile sendikamız arasında sürdürülen bu toplu-iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Biz artık yoksulluk sınırının çok çok altında, açlık sınırı seviyesinde yaşamak istemiyoruz. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin artık bizleri gerçek personeli gibi görmesini ve bu şekilde davranmasını bekliyoruz. Anayasal hakkımız olan toplu iş sözleşme hakkımıza saygı duymasını ve bir an önce insanca yaşanacak bir ücret vererek toplu-iş sözleşmemizi imzalamasını bekliyor ve istiyoruz. Bizlere önerilen asgari ücret seviyesinin çok az üzerindeki zam teklifini kabul etmiyor ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz." diye konuştu.

Şen, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz işçiler olarak bugün Lüleburgaz Belediyesinin bütün iş yerlerinde, şantiyelerinde, bürolarında toplanarak mesai saati başlangıcında bize bu sefalet ücretini dayatan Belediye Başkanımız Gerenli'yi alkışlarla ve ıslıklı protesto ediyoruz. Kendisinden sesimizi duymasını ve bizleri görmezden gelmemesini istiyoruz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Eğer bir an önce toplu iş sözleşmemizi bizlerin yüzünü güldürecek, evimize götüreceğimiz ekmeğimizi büyütecek şekilde imzalanmaz ise bu işyerinde çalışma barışı bozulacak ve bunun da sebebi Başkan ve yönetimi olacaktır. Bugün yaptığımız bu uyarı dikkate alınmaz ise sendikamız önderliğine iş yavaşlatma, iş bırakma gibi eylemler ile hakkımızı arayacak ve genel greve gitmekten de geri durmayacağız. Buradan belediye yönetimini son kez uyarıyoruz; bizleri sokağa itmeyin ve hakkımız olan toplu sözleşmeyi bir an önce imzalayın. Aksi takdirde yaşanacak olan olumsuzlukların sorumlusu siz olacaksınız."

İşçiler açıklama sırasında belediye yönetimini alkış ve ıslıkla protesto etti. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor
Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor
Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor
Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor

Lüleburgaz, Kırklareli, Protesto, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi işçilerinin 92 günlük mücadelesi devam ediyor - Son Dakika


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