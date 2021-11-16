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Lüleburgaz Belediyesi'nden bir kara kış desteği daha! - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi'nden bir kara kış desteği daha!

16.11.2021 13:58
Lüleburgaz Belediyesi'nden bir kara kış desteği daha!

Lüleburgaz Belediyesi, 0-2 yaş aralığında bebeği bulunan ihtiyaç sahibi annelere 0-6 ay arası bez ve ilk 6 aydan sonra takviye mama ile bez desteğinde bulunacak.

Mama ve bez desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, istenilen evraklarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda bir destek paketi daha başlattı. Sevgi Mutfağı'ndan Sevgi Mağazası'na, Üniversiteli Aile Destek Programı'ndan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi destekte bulunan Lüleburgaz Belediyesi "Önce anne sütü, önce aşı" sloganıyla "Mama ve bez desteği" programını başlattı. Bu kapsamda Lüleburgaz'da ikamet eden, 0-2 yaş aralığında bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere 0-6 ay arası bez ve ilk 6 aydan sonra takviye mama ile bez desteğinde bulunulacak. Şartları taşıyan tüm ihtiyaç sahibi aileler destekten faydalanabilecek.

Başvuru adresi Lüleburgaz Belediyesi!

0-2 yaş aralığında bebek sahibi olan aileler ilgili evraklarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bizzat başvuru yapabilecek. Gerçekleştirilen projeyle birlikte bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimine katkıda bulunulması, aşılarının takibinin yapılması, bebeklerin gıdaya erişimi konusundaki eşitsizliklerin azaltılması ve bebeklerin yeterli, dengeli beslenmesinin yanı sıra hijyenik bir ortamda büyütülmesiyle en az ilk 6 ay anne sütünden faydalanmalarının sağlanması hedefleniyo

Lüleburgaz Belediyesi'nden bir kara kış desteği daha!

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'nden bir kara kış desteği daha! - Son Dakika


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