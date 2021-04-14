Lüleburgaz Belediyesi'nden esnafa destek! - Son Dakika

"Faaliyeti durdurulan iş yerlerinden O bedeller alınmayacak"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin vatandaşının her zaman yanında olduğunu söyleyerek, "Lüleburgaz Belediyesi olarak bu süreçte tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Önceki dönemde alınan kararlar kısmi kapatma kararı sonrasında da geçerli olacak.

Türkiye genelinde artan yüksek vaka artışları sonucunda gerçekleştirilen kısmi kapanmayla birlikte çok sayıda iş yerinin faaliyeti durduruldu. Bunun üzerine harekete geçen Lüleburgaz Belediyesi, faaliyeti durdurulan iş yerlerinden su, atık su, katı atık bedeli, çevre temizlik vergisi ve okuma ücreti almama kararı aldı. Önceki dönemde alınan kararlar kısmi kapanma sonrası faaliyeti durdurulan esnaf için de aynen geçerli olacak

Dilekçeli başvuru yeterli

Bu kapsamda, kısmi kapanma sonucunda faaliyetini durdurmak zorunda kalan esnafın, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'na dilekçeli başvuru yapması yeterli olacak.

"Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız"

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin her zaman vatandaşının yanında olacağını söyledi. Başkan Gerenli, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Önceki dönemde aldığımız kararlar, kısmi kapanma kararı sonrasında faaliyeti durdurulan esnafımız için de aynen geçerlidir. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde dikkat edelim. Uzmanların önerileri ve uyarılarına uymaya özen gösterelim. Lüleburgaz Belediyesi olarak bu süreçte tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Yatırım ve destek artarak sürüyor!

Lüleburgaz Belediyesi korona virüs salgını süreciyle birlikte her alanda vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor. Lüleburgaz Belediyesi bir yandan kent içindeki yatırımlarına devam ederken, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşı için uygulamaya koyduğu destek paketlerini de devam ettiriyor. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "iyilik elden ele" sloganıyla Sevgi Mağazası'nı, "kimse yatağına aç girmesin" sloganıyla da Sevgi Mutfağı gibi projeleri hayata geçirdi. Tüm bunlarla birlikte her hafta ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekte bulunan Lüleburgaz Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da bin 750 adet erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Belediye, gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olmaya devam edecek.