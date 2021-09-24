Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla sona erdi - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası Lüleburgaz'da dolu dolu etkinliklerle tamamlandı. Çocuklar için gerçekleştirilen geleneksel sokak oyunlarından kukla gösterilerine, halk koşusundan sokak basketboluna kadar çok sayıda alanda gerçekleştirilen etkinlikler büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikler "Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik için Pedallıyoruz" temasıyla gerçekleştirilen bisiklet turuyla sona erdi. Bisiklet turuna Başkan Gerenli ve Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Start Kongre Meydanı'ndan verildi

Bu kapsamda dün akşam saat 18.00'de Kongre Meydanı'nda bisiklet tutkunlarıyla buluşan Başkan Gerenli, bando ekibi eşliğinde pedalladı. 7'den 70'e çok sayıda bisikletçinin katıldığı kısa şehir turuna vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bisiklet turu kent çekirdeğinde devam edip tekrar Kongre Meydanı'nda sona erdi.

5 yaşındaki Berat da katıldı

Ayrıca bisiklet turunda 5 yaşındaki Berat Yılmaz da dikkat çekti. Bisikletiyle birlikte tura katılan Berat, büyükleriyle birlikte bisiklet parkurunu başarıyla tamamladı. Etkinlik sonunda konuşma yapan Başkan Gerenli, ilerleyen süreçlerde daha geniş kapsamlı bisiklet turları yapacaklarının sözünü vererek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.