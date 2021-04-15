Lüleburgaz Belediyesinde esnafa "su aboneliği" desteği - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi kapanma süreci dolayısıyla faaliyetlerine ara verilen esnafın su aboneliklerinin geçici olarak kullanıma kapatılarak destek verileceğini bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm vatandaşların zor günler geçirdiğini belirtti.

Vatandaşların ve esnafın salgından en az seviyede etkilenmesi için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde dikkat edelim. Türkiye genelinde artan yüksek vaka artışları sonucunda gerçekleştirilen kısmi kapanmayla birlikte çok sayıda iş yerinin faaliyeti durduruldu. Kısmi kapanma sonrası faaliyeti durdurulan esnaftan dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci bir karara kadar mevcut iş yeri su aboneliklerini geçici olarak kullanıma kapatıp söz konusu esnaftan su bedeli, atık su bedeli, katı atık bedeli, çevre temizlik vergisi ve okuma ücreti almayacak."