Lüleburgaz Belediyesinde toplu iş sözleşme süreci devam ediyor - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesinde toplu iş sözleşme süreci devam ediyor

24.12.2020 13:35
Lüleburgaz Belediyesinde toplu iş sözleşme süreci devam ediyor, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine taraflar basın açıklaması yaptı.

Lüleburgaz Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine taraflar basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, iş yavaşlatma ve iş bırakma kararı alacaklarını söyledi.

Tekliflerinin kabul edilmediğini öne süren Şen, "Son teklifimiz ilk 6 ay için arkadaşlarımızın eline net 3 bin 500 lira, ikinci 6 ay 4 bin lira geçmelidir, inebileceğimiz rakam budur, dedik. 40 saatlik çalışma süresinin 5 gün olması için talebimiz geçerlidir, bu kırmızı çizgimizdir." dedi.

Şen, haklarını sonuna kadar arayacaklarını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına sendika üyesi belediye işçileri de katıldı.

"En kötü şartlara kendimizi hazırladık"

Belediye Başkanı Murat Gerenli ise belediye olarak tüm şartları zorlayarak, sürdürülebilir ücret politikası doğrultusunda en düşük maaşın net 2 bin 600 liradan net 3 bin 498 liraya çıkararak, çalışanlara olabilecek en iyi teklifi sunduklarını ifade etti.

Asgari ücretin oldukça üzerinde net maaş teklifi sunduklarını vurgulayan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesinin her zaman çalışanlarının yanında olduğunu dile getirdi.

Gerenli, DİSK'in Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayan her ay 100 lira yoğurt ve diyet yemeği parası istediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bugün pandemi nedeniyle esnafımız kepenk kapatırken, halkımız geçim sıkıntısı çekerken her ay 100 lira yoğurt parası, diyet yemeği ücreti gibi ülkemiz gerçekleriyle bağdaşmayan taleplerle ve ücretlerle gelerek, işçi arkadaşlarımızın beklentilerini karşılanamayacak kadar yukarıya taşıyan yetkili sendika, bu sürecin geldiği noktadan sorumludur. Lüleburgaz halkı bunun kararını her zaman olduğu gibi kendi vicdanında verecektir. Grev çok tehlikeli bir konuşma. İş barışını bozan çok tehlikeli bir konuşma. Ben basına açıklama dahi yapmadım. Çünkü bu bizim aile içindeki sorunumuz. Hala da öyle aslında. Şu anda kopmuş bir şey yok. Bu süreç nereye gidecek bilmiyorum. Şu anda grev durumu söz konusu değil. Ama bundan sonrasında arkadaşlarımız böyle bir karar da alabilir. Valilik bunu onaylayabilir de. Pandemi şartlarını göz önüne almak gerekiyor. En kötü şartlara kendimizi hazırladık. Lüleburgaz Belediyesi hizmetlerine devam edecek."

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, GENEL-İŞ Sendikası, Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesinde toplu iş sözleşme süreci devam ediyor - Son Dakika


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