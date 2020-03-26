Lüleburgaz Belediyesinin koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü temizlik işçilerinin, mesai öncesinde ateş ölçümleri yapıldı.

Ateş ölçümlerinin ardından şantiye alanına alınan işçiler, daha sonra ekipler halinde iş başı yaparak görev yerlerine dağıldı.

Tedbirler kapsamında mahallelerdeki çöp konteynerlerini dezenfekte eden ekipler, sokak aralarında da ilaçlama çalışması yaptı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ile gönderdiği talimat kapsamında da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve ekmek çeşitleri satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin ambalajlı olup olmadığına kontrol etti.