Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz Beyaza Büründü

Lüleburgaz Beyaza Büründü

52 dakika önce

Türkiye ve Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı Lüleburgaz'da da hissedildi.

Lüleburgaz Beyaza Büründü, System.String[]
Türkiye ve Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı Lüleburgaz'da da hissedildi. Pazar günü akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı sonrası Lüleburgaz beyaza büründü. Kentin simgelerinden Sokollu Mehmet Ali Paşa Camii ve Kongre Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde önceki gün etkisini hissettiren kar yağışı kenti beyaza çevirdi. Kentin sembol yerlerinden biri olan Sokollu Mehmet Ali Paşa Camisi ile Kongre Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan küçük çocuklar ise karı fırsat bilerek annesiyle birlikte Kongre Meydanı'nda kartopu oynadı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre soğuk ve kar yağışlı havanın Lüleburgaz'ı bugünden itibaren terk edeceği öğrenildi. Lüleburgaz'da yarından itibaren artmaya başlayacak. 1 Mart Cuma günü ise hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar yükselecek. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Türkiye, Lüleburgaz, Güncel
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