Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz Beyaza Büründü

Lüleburgaz Beyaza Büründü

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçenin simgelerinden Sokollu Mehmet Ali Paşa Camii ve Kongre Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Lüleburgaz ilçesinde önceki gün etkisini hissettiren kar yağışı beyaza çevirdi. İlçenin sembol yerlerinden biri olan Sokollu Mehmet Ali Paşa Camisi ile Kongre Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan küçük çocuklar ise karı fırsat bilerek annesiyle birlikte Kongre Meydanı'nda kartopu oynadı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, soğuk ve kar yağışlı havanın Lüleburgaz'ı bugünden itibaren terk edeceği öğrenildi. Lüleburgaz'da hava sıcaklığı yarından itibaren artmaya başlayacak. 1 Mart Cuma günü ise hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar yükselecek. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Paşa, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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