Lüleburgaz'da 113 davulcu ramazanda görev yapacak - Son Dakika

Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ramazanda 113 davulcunun görev yapacağını söyledi.

Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bu gece ilk sahurun yapılacağını ifade eden Gürler, davulcuların 23 mahallede vatandaşları sahura kaldırmak için görev alacağını kaydetti.

Ramazan davulcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bahşiş toplayabileceklerini kaydeden Gürler, "Ramazan ayı bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığı bir aydır. Sevgiyi, bereketi, huzuru, saadetimiz eksik olmasın." diye konuştu.