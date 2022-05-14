Lüleburgaz'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

14.05.2022 10:27
Lüleburgaz'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Lüleburgaz ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören alanında düzenlenen programa CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Birgün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Birgün, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Milli ekonominin temelinin ziraat olduğunu belirten Birgün, bereketli bir yıl geçirmek istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Son Dakika


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