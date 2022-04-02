Lüleburgaz'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

02.04.2022 12:03
Lüleburgaz'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Lüleburgaz ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı.

Lüleburgaz ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen etkinlikte Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler dans ve jimnastik gösterilerini sergiledi.

Merkezin müdürü Alper İlaslan, otizmin hastalık değil, bilinenin aksine farklılık olduğuna dikkat çekti.

Otizme dikkati çekmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ifade eden İlaslan, "Burada sağladığımız enerji, gayret, çocuklarımızın eğitimlerine daha fazla katkı sağlayacak şekilde." dedi.

Etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

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Lüleburgaz, Hisarcık, Otizm, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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