Lüleburgaz'da 2 yılda 2 bin 675 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz'da 2 yılda 2 bin 675 fidan toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Gerenli, yaptığı açıklamada, Lüleburgaz'da yeşil alanları arttırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte her geçen gün kullanılabilir su kaynakları azalırken, orman yangınlarıyla ve plansız çalışmalarla orman varlıklarının zarar görmeye devam ettiğini anımsatan Gerenli, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak istediklerini belirtti.

Daha yaşanabilir bir kent oluşturmak hayaliyle yola çıktıklarını dile getiren Gerenli, şöyle konuştu:

"Kentimizi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir durumda bırakmak için daha yeşil bir Lüleburgaz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2021 yılını çevre yılı olarak ilan etmiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız hızla sürüyor. Son 2 yılda 2 bin 675 fidanı toprakla buluşturduk. Bölge iklimine uygun olan çınar, ıhlamur, çınar yapraklı dut, oya, ligüstrüm ve akasya türlerini tercih ettik. Hedefimiz Lüleburgaz Kent Ormanı hariç kişi başına en az 10 metrekare yeşil alan oluşturabilmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize ait bütün kullanılabilir yeşil alanlara ya park yapıyoruz ya da yeşil alan düzenlemesi yapıyoruz. Geleceği kurtarmak hepimizin elinde. Çocuklarımıza onlardan emanet aldığımız geleceği daha yaşanabilir bir şekilde bırakmak istiyoruz."