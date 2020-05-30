Lüleburgaz'da 20 dakikalık sağanakta sokaklar göle döndü - Son Dakika

Lüleburgaz'da 20 dakikalık sağanakta sokaklar göle döndü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen 20 dakikalık sağanak yağışı sonrasında ilçenin ara sokakları göle döndü. Özellikle ilçenin Özerler Mahallesi'ndeki Büyükhasırcılar Sokak tamamen su içinde kalırken vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

Lüleburgaz'da bugün saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası ilçenin özellikle altyapı yönünden sorunlu bölgesi Özerler Mahallesi olumsuz yönde etkilendi.

Suyu vatandaş boşaltmaya çalıştı

Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak altryapı yetersizliği yanı sıra aşırı yağışla birlikte göle döndü. Vatandaşlar sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Sokakta biriken suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken daha sonra belediye ekipleri biriken suyu tahliye etti.

Duvarlara tırmanarak karşıya geçtiler

Öte yandan vatandaşların sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mahalle sakinleri kaldırımlardan bina duvarlarına tutunarak sokağı geçmeye çalıştı. Tüm bunların yanı sıra İHA muhabirine konuşan vatandaşlar her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını, sokağın altyapısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.