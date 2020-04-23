Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı - Son Dakika

Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı

7 saat önce

- Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı İki kadın muhtar, 23 Nisan'ı marşlar eşliğinde çocuklarla kutladı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Mahalle ve Kocasinan Mahallesi muhtarları Tuğçe Gören ve Esra Birol, mahallelerinde yaşayan çocuk ve yaşlı bin 500 kişiye balon, Türk...

Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı, System.String[]

- Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı

İki kadın muhtar, 23 Nisan'ı marşlar eşliğinde çocuklarla kutladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Mahalle ve Kocasinan Mahallesi muhtarları Tuğçe Gören ve Esra Birol, mahallelerinde yaşayan çocuk ve yaşlı bin 500 kişiye balon, Türk Bayrağı ve dondurma dağıttı. Motosikletli Yunus Timleri ile birlikte, coşkulu marşlar eşliğinde sokak sokak gezen kadın muhtarlara vatandaşlar balkonlardan büyük coşkuyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı kutlama, Yeni Mahalle'de sona erdi.

Kocasinan Mahallesi ve Yeni Mahalle'nin kadın muhtarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lüleburgaz'ın tek kadın muhtarları olan iki muhtar, ellerinde balon, Türk Bayrağı ve dondurmalar alarak sokak sokak kutlama gerçekleştirdi. Anons aracının da çaldığı marşlarla destek verdiği kutlamalara Motosikletli Yunus Timleri de siren sesleriyle eşlik etti.

Coşku balkonlara sığmadı

Kocasinan Mahalle Muhtarlığı'ndan başlayan yürüyüş sırasıyla D-100, İstiklal ve Acı Çeşme Sokak'tan devam ederken, müzik ve marşların sesini duyan yüzlerce kişi balkonlara akın etti. Ellerinde Türk Bayraklarıyla balkonlara akın eden 7'den 70'E yüzlerce Lüleburgazlı çok sayıda Lüleburgazlı bayram coşkusuna ortak oldu.

Günün fotoğrafı yaşlı çift

Günün fotoğrafı ise Acı Çeşme Sokak'ta ortaya çıktı. Yaşları 65 yaş üstü olan ve kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan yaşlı bir çift ise duygulandırdı. Balkonlarındaki kartona "23 Nisan" yazısı asan çift 23 Nisan coşkusuna eşlik ederken, objektiflere el salladı. Gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili konuşan mahalle muhtarları Birol ve Gören, "Çocuklarımız gibi biz de çok neşeliyiz. İnşallah onlar da mutlu olurlar. Böyle bir durumdan dolayı şunu söylemek istiyorum. Bu salgın inşallah kısa sürede geçer. Bizler de yeniden çocuklarımızla el ele birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Lüleburgaz, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 00:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüleburgaz'da 23 Nisan balkonlardan kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]