Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası
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Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası

9 saat önce

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, eski çöplük alanında yaklaşık 300 köpeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumlusu Anıl Ergin hakkında görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası, System.String[]

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, eski çöplük alanında yaklaşık 300 köpeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumlusu Anıl Ergin hakkında görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Özer ve beraberindeki bir grup hayvansever, geçen hafta eski çöplük alanında 300 köpeğin kaybolduğu bölgede inceleme yapmak istedi.

Bunun üzerine grup ile Anıl Ergin arasında tartışma yaşandı.

Ardından Özer ve beraberindekiler, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Ergin hakkında "görevini kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokak hayvanlarının sağlık ve üreme kontrolü ve hayatlarının devam ettirmelerinin yerel idarelerin sorumluluğuna verildiğini belirterek, "Veteriner hekim olmadığı halde narkotik malzemeler kullanarak hayvanları İstanbul ormanlarına atan ve bir kısmını öldüren Anıl Ergin isimli belediye personelinden şikayetçi ve davacıyız." ifadelerini kullandı.

Ergin ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.

Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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