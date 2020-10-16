Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

16.10.2020 18:34
Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda, ev ve araçta yapılan aramada şişelenip satışı hazır hale getirilen 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen sahte alkol operasyonunda, ev ve araçta yapılan aramada şişelenip satışı hazır hale getirilen 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki süreceğini belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla sahte içkilerin bulunduğunu tespit ettiği bir ev ve araçta yaptığı aramada şişelenerek satışı hazır hale getirilmiş rakı, viski ve votka olmak üzere 75 litre sahte içki ile 17 boş viski şişesi ele geçirildi. Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


- Kırklareli
Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Kırklareli, Lüleburgaz, Alkol, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da 75 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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