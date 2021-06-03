Lüleburgaz'da "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı - Son Dakika

Trakya çiftçisinin her yıl fuarın açılmasını beklediğini ifade eden Harbili, fuarda çiftçilerin aradığı her türlü aracın bulunduğunu kaydetti.

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde kurulan fuarda yerli ve yabancı firmalara ait yaklaşık 100 stant yer alıyor.

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