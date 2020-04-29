Lüleburgaz'da 900 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Köy muhtarı İlyas Tokatlı ve köy sakinlerinin desteği ile Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen 900 fidan, 35 dönümlük alana dikildi.

Tokatlı, yaptığı açıklamasında, köyde ormanlık alan oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Ceviz, ıhlamur, hünnap, badem, elma, armut, ayva, dut ve incir türlerinden oluşan 900 fidanın dikimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Tokatlı, "Köyümüzün geleceğine bir miras bırakmak istiyoruz. Bu bölgeyi pislikten kurtardık. Gelecekte burası kiralanıp, geliri köye kalabilir, burada üretilen sebze ve meyve köylülere gelir olabilir. Toprak altından damla sulama sistemini kurduk. Sulama şimdilik elektrikle sağlanıyor ama ileride güneş enerjisi kurarak sulamada tasarruf yapmak istiyoruz." dedi.