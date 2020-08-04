Lüleburgaz'da ağıldaki yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Ağıl kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen N.N.Y'ye ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

N.N.Y, yangına müdahale ettiği sırada çıkan dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden A.Y ile beraberindeki N.N.Y durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyünde A.Y'nin sigara izmaritini söndürmeden yere atması sonucu otlar tutuştu. Kısa sürede alevler bir ağıla sıçradı.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde söndürülmeden atılan bir sigara izmaritinden çıktığı belirlenen ağıl yangınına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:07

Kaynak: AA

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