Lüleburgaz'da ağıldaki yangını söndürmeye çalışan kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde söndürülmeden atılan bir sigara izmaritinden çıktığı belirlenen ağıl yangınına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyünde A.Y'nin sigara izmaritini söndürmeden yere atması sonucu otlar tutuştu. Kısa sürede alevler bir ağıla sıçradı.
Yangına müdahale eden A.Y ile beraberindeki N.N.Y durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
N.N.Y, yangına müdahale ettiği sırada çıkan dumandan etkilendi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen N.N.Y'ye ise 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Ağıl kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.