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Lüleburgaz'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları

6 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları sonucunda Edirne Caddesi'nin Çeşme Meydanı bölümü trafiğe kapatıldı.

Lüleburgaz'da alt yapı ve üst yapı çalışmaları, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları sonucunda Edirne Caddesi'nin Çeşme Meydanı bölümü trafiğe kapatıldı. Edirne Caddesi'nin kapatılan bölümü robotik cihazlarla onarılıp yenilenirken, trafik sırasıyla Turgutbey Caddesi'nin trafiğe kapalı alanından Sokullu Mehmet Paşa Camisi ve Edirne Caddesi PTT önünden veriliyor.


Lüleburgaz Belediyesinin yapımlarına geçtiğimiz aylarda başladığı alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bugün itibariyle Edirne Caddesi'nin Çeşme Meydanı ile PTT arasında kalan bölümünde alt yapı ve üst yapı çalışmaları başladı. Robotik çalışmayla gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı onarım ve yenileme işlemleri doğrultusunda cadde trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda kent içi trafik Çeşme Meydanı'ndan normal şartlarda trafiğe kapalı Turgutbey Caddesi'nden Zübeyde Hanım Parkı, Sokullu Mehmet Paşa Cami istikametinden yeniden Edirne Caddesi PTT önünden verildi. Belediye yetkilileri çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
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