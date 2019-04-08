Lüleburgaz'da Amatör Denizci Sınavı Yapıldı

Lüleburgaz
ilçesinde amatör denizci sınavı yapıldı. Tekirdağ
Liman İşletmesi Müdürlüğü, İğneada
Liman Başkanlığı ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 900 aday katıldı.
Lüleburgaz Prof. Dr. Necdet Tekin
Kültür Merkezi'nde 3 oturumda gerçekleştirilen sınavda, amatör denizci olmak isteyenler ter döktü.
İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Hedef 1 Milyon Denizci Projesi" kapsamında yapıldığını söyledi.
Adayların sınavın ardından 5 Mayıs
tarihinde İğneada'da uygulamalı sınava alınacaklarını ifade eden Ulaş, sınavı başarı ile tamamlayan adayların ticari faaliyet dışında uluslararası sular dahil olmak üzere 2,50-24 metre arası özel tekne kullanabileceklerini belirtti.