Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Amatör Denizci Sınavı Yapıldı

Lüleburgaz'da Amatör Denizci Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde amatör denizci sınavı yapıldı.

Lüleburgaz'da Amatör Denizci Sınavı Yapıldı, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde amatör denizci sınavı yapıldı.

Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü, İğneada Liman Başkanlığı ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 900 aday katıldı.

Lüleburgaz Prof. Dr. Necdet Tekin Kültür Merkezi'nde 3 oturumda gerçekleştirilen sınavda, amatör denizci olmak isteyenler ter döktü.

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Hedef 1 Milyon Denizci Projesi" kapsamında yapıldığını söyledi.

Adayların sınavın ardından 5 Mayıs tarihinde İğneada'da uygulamalı sınava alınacaklarını ifade eden Ulaş, sınavı başarı ile tamamlayan adayların ticari faaliyet dışında uluslararası sular dahil olmak üzere 2,50-24 metre arası özel tekne kullanabileceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:20 Kaynak: AA

Tekirdağ, İğneada, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Son Dakika! Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Amatör Denizci Sınavı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]