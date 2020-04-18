Lüleburgaz'da bir fırın tarafından "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

Fırın sahibi Samet Veral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerinin arttığını söyledi.

Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için bu uygulamayı başlattıklarını anlatan Veral, ihtiyaç sahiplerine günde yaklaşık 150 ekmek ulaştırdıklarını dile getirdi.

İlerleyen günlerde bu sayının artacağını vurgulayan Veral, "Ramazan ayında askıya pide de koymak istiyoruz. Askıdaki ekmekleri müşterilerimiz bırakıyor, askıda kalmayınca kendimiz de takviye ediyoruz. Bize gelip sorarak alan da var, gelip geçerken alan da var. Bu süreçte biz de böyle bir destekte bulunmak istedik. İnşallah yerini bulur." diye konuştu.