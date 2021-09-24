Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vatandaşlar bisiklet sürdü.
Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen programda katılımcılar, Kongre Meydanı'nda bir araya geldi.
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amaçlanan tura yaklaşık 50 kişi katıldı.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.
Ekinlikte bando ekibi de yer aldı.
Kaynak: AA
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