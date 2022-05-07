Lüleburgaz'da Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Bahar Şenliği düzenlendi.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte çocuklar sokak oyunları oynadı.
Şenliğe katılan vatandaşlar okul bahçesinde eğlendi. Etkinlikte öğrencilerin yaptığı resimler de sergilendi.
Şenlikte, BİLSEM İngilizce öğretmeni Selcan Aktaş "Robotistan" adlı kitabını öğrencileri için imzaladı.
Etkinlik farklı etkinliklerle devam etti.
Kaynak: AA
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