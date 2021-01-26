Lüleburgaz'da bazı binalarda olası fırtınada tehlike oluşturacak parçalar temizlendi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı nedeniyle bazı binalarda tehlike oluşturabilecek kiremit ve tuğla parçaları itfaiye ekiplerince temizlendi.

İtfaiye müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı binaların çatılarında bulunan kırık kiremitler ile çatlayan veya yıkılan bacaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler rüzgar nedeniyle çevreye zarar verebileceği tahmin edilen parçaları temizledi.