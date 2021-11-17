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KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği - Son Dakika

KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği

17.11.2021 10:18

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından 0-2 yaş aralığındaki bebeklerinin aşılarını yaptıran ve onları anne sütüyle besleyen ihtiyaç sahibi ailelere mama ve bez desteği verilecek.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından 0-2 yaş aralığındaki bebeklerinin aşılarını yaptıran ve onları anne sütüyle besleyen ihtiyaç sahibi ailelere mama ve bez desteği verilecek.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin çocuklarının aşılarını düzenli olarak yaptırmalarını ve yeni doğan bebeklerini anne sütü ile beslemelerini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mama ve bez yardımında bulunacaklarını aktaran Gerenli, şunları kaydetti:

"Önce anne sütü diyoruz. Düzenli olarak 6 ay anne sütü ile beslenen, daha sonra takviye mama ile besleyen, ardından anne sütünün yanında hekimlerin önerdiği ek gıdaları çocuklarına veren ama ihtiyaç sahibi oldukları için, ekonomik sıkıntıları olduğu için bunu yeterince karşılayamayan, pirinç unu, nişasta ile destek yapmaya çalışan ailelerimize düzenli olarak mama desteğine başlıyoruz. Geleceğimizi hep birlikte kuruyoruz."

Gerenli, mama ve bez desteğinden yararlanmak isteyen ailelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeleri ve aşı takvimine eksiksiz uymalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği
KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği
KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği
KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği
KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği

Murat Gerenli, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da bebeklerinin aşılarını yaptıran ailelere mama ve bez desteği - Son Dakika


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