Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Lüleburgaz'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

30 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Lüleburgaz'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Ü, cebinden çıkardığı bıçakla, Semra Ü'yi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semra Ü, tedavi altına alındı.
Şüpheli Y.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kimliği belirsiz bir şüpheli ise silahla çevreye rast gele ateş etmesi sonucu işletmeler zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri ise bölgedeki geniş güvenlik önlemini sürdürüyor.
Kırklareli, Lüleburgaz, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:53 Kaynak: AA
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