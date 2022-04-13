Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

13.04.2022 13:49
Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Sedef Sokak'ta beş katlı bir apartmanın bodrum katından duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bodrum katta atıl malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle atıl malzemelerin bir kısmı zarar gördü.

YORUMLAR
500
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı Metruk evde çıkan yangın korkuttu Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement