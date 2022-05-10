Lüleburgaz'da bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde G.Ç. (23) ile C.S. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., C.S'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri C.S.'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, G.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.