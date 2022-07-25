Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi

25.07.2022 16:18
Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi

Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır kullanılan bisiklet taksiler ilgi görüyor.

Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır kullanılan bisiklet taksiler ilgi görüyor.

Bisiklet taksiler, Lüleburgaz Belediyesince iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2017 yılında uygulamaya konulmuştu.

İlçede mesai saatleri içerisinde faaliyet gösteren taksiler, 3 ayda bin 864 kişiyi ulaşacakları yere taşıdı.

Bisiklet taksiler, çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere yönelik ücretsiz hizmet veriyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüleburgaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika
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