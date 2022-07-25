Bisiklet taksiler, Lüleburgaz Belediyesince iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye 'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2017 yılında uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüleburgaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika

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