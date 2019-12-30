Lüleburgaz'da bu yıl 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da bu yıl 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Lüleburgaz'da bu yıl 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce 2019 yılında 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Lüleburgaz'da bu yıl 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce 2019 yılında 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçak ve sahte içkiye yönelik istihbari çalışmalar ve çeşitli ihbarlar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 1 ton 100 litresi kasım ve aralık aylarında olmak üzere 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen içkiler imha edilirken, 68 kişi hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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