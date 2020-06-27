Lüleburgaz'da bulunan "gergedan böceği" doğaya bırakıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanenin duvarında yakalanan "gergedan böceği" doğaya salındı.

İlçede yaşayan Cevat Fırat, kahvehane de otururken duvarda bir böcek olduğunu fark etti.

Fırat, böceği bir kavanoza koyarak orman işletme müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Böceğin "gergedan böceği" olduğu belirlendi.

Böcek, daha sonra doğaya salındı.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böceği ilk gördüğünde biraz heyecanlandığını, birazda korktuğunu söyledi.

Böceği hemen muhafaza altına aldığını ifade eden Fırat, daha önceden böyle bir böcek görmediğini belirtti.