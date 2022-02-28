Lüleburgaz'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Fatih Caddesi'nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araç merdiveniyle binanın çatısına ulaşan bir itfaiye personeli, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.