Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada rastgele ateş açılması sonucu Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile ismi henüz öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya tepki gösteren bir grup ise taş ve sopalarla işletmeye zarar verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 2 görgü tanığı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelerek incelemede bulunan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'dan bilgi aldı.