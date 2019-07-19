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Lüleburgaz'da cinayet

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün akşam çıkan bir tartışmada silahla vurulan Hakan Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün akşam çıkan bir tartışmada silahla vurulan Hakan Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara'yı öldüren şüpheli H.F. isimli kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Özerler Mahallesi Altıyol Meydan'da gerçekleşti. İddiaya göre, mahalledeki bir asker eğlencesinin ardından Hakan Kara ile şüpheli H.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.F. pompalı tüfekle Hakan Kara'yı bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kara'yı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Kara, burada yapılan kontrollerin ardından Edirne Tıp Fakültesine kaldırıldı. Ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Lüleburgaz, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
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