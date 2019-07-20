Lüleburgaz'da cinayet

Lüleburgaz
ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Altıyol Meydanı'ndaki bir düğünde Hakan Kara ile H.F arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.F, evden aldığı pompalı tüfek ile Kara'yı vurdu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kara, ilk müdahalesinin ardından Edirne
Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.