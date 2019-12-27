Lüleburgaz'da çocuk bakım elemanı kursu açıldı - Son Dakika

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince "çocuk bakım elemanı" kursu açıldı.

18-50 yaş arasındaki 30 kursiyerin katılımıyla 936 saat sürecek kursta, teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

30 Haziran 2020'de sona erecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, çocuk bakım elemanı kursunun istihdam garantili olduğunu söyledi.

Kursun 7 ay 15 gün süreceğini anımsatan Arslan, kursun ardından başarılı kursiyerlerin iş sahibi olacağını belirtti.

Çocuk bakım elemanı kursunun Lüleburgaz'da ilk kez açıldığını ve yoğun talep gördüğünü dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızdan başka değerli bir varlığımız yok. Kendi ulaşamadığımız hedeflere onların ulaşmasını isteyeceğiz, gidemediğimiz yerlere onların gitmesini isteyeceğiz. Şu anda Trakya'da şu eksiklik var, çocuk sayımız az. En uzun kurslarımızdan bir tanesinin kursiyerleri, en uzun süre onlarla birlikte olacağız. Gelişim faaliyetlerine yönelik teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimler de oluyor. Çocukların 0-72 ay arasında hangi gelişim özelliklerine sahip olduğunu öğreniyorlar."

En yaşlı kursiyer 50 yaşındaki Şermin Erin, çocuk bakım elemanı olamasa da öğrendiği bilgilerle torunlarına rahatlıkla bakabileceğini kaydetti.

Kursa çekinerek başladığını ancak değerli bilgiler öğrendiğini anlatan Erin, "Bu kurs ile oğlumu bilinçsiz bir şekilde yetiştirdiğimi anlıyorum. İnşallah herkese ve bana da iş imkanı bulunur. Belki bakım elemanı olamasam da torunlarıma faydam olur." dedi.