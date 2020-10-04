Lüleburgaz'da çocuk parkı yapımı çalışması başlatıldı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde 5 bin metrekare çocuk oyun parkı yapımı çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, gazetecilere, ilçede yeni yaşam alanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Siteler Mahallesi'nde 5 bin metrekare alan üzerine çocuk oyun parkı ve sosyal donatı alanları yapmaya başladıklarını ifade eden Gerenli, ilçede atıl arazileri bu tür alanlarla değerlendirdiklerini belirtti.

Daha fazla yeşil alan oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Gerenli, "Nefes alacağımız, daha fazla yeşil alanın bulunduğu Lüleburgaz için çalışıyoruz. Hayallerimiz birer birer gerçek oluyor. Bu kapsamda bir yandan Lüleburgaz Kent Ormanı içini hummalı bir çalışmaya giren Lüleburgaz Belediyesi, diğer yandan da kentin dört bir yanına yeni park ve bahçeler yapıyoruz. İçinde yürüyüş parkuru, kafeterya, oturma grupları, basketbol sahası ve yeşil alanların olduğu park vatandaş için yaşam alanı olacak. Lüleburgaz'da yeşil alanlar artmaya devam edecek. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekarenin üzerine çıkararak dünya standartlarını yakalayacağız." diye konuştu.